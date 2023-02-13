«Тоттенхэм» подтвердил тяжёлую травму Бентанкура

Пресс-служба лондонского «Тоттенхэма» сообщила о травме полузащитника команды Родриго Бентанкура. Уругвайский хавбек получил разрыв крестообразных связок левого колена в поединке 23-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (1:4). Из-за травмы игрок выбыл до конца сезона.

В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 25 поединках во всех турнирах, записав на свой счет шесть забитых мячей и два голевых паса.

После 23 туров чемпионата Англии лондонский коллектив набрал 39 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. Подопечные Антонио Конте отстают от лидирующего «Арсенала» на 12 очков.