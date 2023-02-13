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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Пулишич может сменить «Челси» на испанский топ-клуб

13 Февраля 2023 • 13:37 Комментировать

Атакующий полузащитник сборной США Кристиан Пулишич, который играет на клубном уровне за лондонский «Челси», может сменить команду по окончании нынешнего сезона.

Как стало известно журналистам Todofichajes, заинтересованность в услугах 24-летнего американца проявляет мадридский «Атлетико». «Матрасники» предпримут попытку заполучить игрока в летнее трансферное окно.

Контракт Кристиана с «пенсионерами» рассчитан до середины 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 38 миллионов евро.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Пулишич сыграл 16 поединков, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

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