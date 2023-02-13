Экс-тренер «Зенита» может заменить Клоппа в «Ливерпуле»

«Ливерпуль» может пригласить на место Юргена Клоппа известного итальянского специалиста, поработавшего в чемпионате России, об этом сообщает Calciomercatoweb. Речь идет о бывшем наставнике петербургского «Зенита» Лучано Спаллетти.

Клопп может быть уволен с поста рулевого «красных» из-за провальных результатов команды в нынешнем сезоне. Контракт немецкого специалиста с мерсисайдцами истекает летом 2026 года.

В свою очередь Спаллетти занимает пост главного тренера «Наполи» с июля 2021 года. Его трудовое соглашение с неаполитанцами истекает по завершении нынешнего сезона.