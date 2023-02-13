Клопп высказался о возможной отставке из «Ливерпуля»

Немецкий специалист Юрген Клопп прокомментировал слухи о возможном уходе с поста главного тренера «Ливерпуля».

«Я никуда не уйду. На мне лежит огромная ответственность, я должен со всем разобраться. Сейчас у нас тяжелое время, мне это не нравится, но мы должны преодолеть все вместе. Я полностью предан своему делу», - приводит слова тренера портал Goal.com.

В настоящий момент «Ливерпуль» занимает десятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Сегодня, 13 февраля, «красные» сыграют против «Эвертона».

Контракт Юргена с мерсисайдским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Клопп может уйти из «Ливерпуля» в испанский гранд