Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп высказался о возможной отставке из «Ливерпуля»

13 Февраля 2023 • 12:48 Комментировать

Немецкий специалист Юрген Клопп прокомментировал слухи о возможном уходе с поста главного тренера «Ливерпуля».

«Я никуда не уйду. На мне лежит огромная ответственность, я должен со всем разобраться. Сейчас у нас тяжелое время, мне это не нравится, но мы должны преодолеть все вместе. Я полностью предан своему делу», - приводит слова тренера портал Goal.com.

В настоящий момент «Ливерпуль» занимает десятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Сегодня, 13 февраля, «красные» сыграют против «Эвертона».

Контракт Юргена с мерсисайдским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Клопп может уйти из «Ливерпуля» в испанский гранд

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
13.02.23 в 23:00
Ливерпуль Ливерпуль
Эвертон Эвертон
1.32 5.80 9.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Февраля
13:18 · Англия. Премьер-лига
Грэм Поттер — о матче с «Боруссией»: «В плей-офф случиться может всё»
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» обозначил позицию по будущему Поттера
11:49 · Англия. Премьер-лига
Дайч рассказал о настрое «Эвертона» на матч с «Ливерпулем»
11:42 · Англия. Премьер-лига
Чепчугов: «Головин дорос до уровня АПЛ»
11:23 · Англия. Премьер-лига
Папен: «Противостояние Холанна и Мбаппе будет великолепным»
10:35 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Мы все хотим победить, включая болельщиков»
10:16 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с футболистом «Интера»
09:38 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Манчестер Сити» высказался о матче с «Арсеналом»
09:28 · Англия. Премьер-лига
Родри высказался о скандале вокруг «Манчестер Сити»
09:17 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола — о матче с «Арсеналом»: «Мы поедем в Лондон, чтобы победить» 1
08:47 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «МЮ» - единственный клуб в Европе, который играет в четырёх турнирах»
08:16 · Англия. Премьер-лига
Срна: «Мудрик будет одним из главных игроков «Челси»
08:11 · Англия. Премьер-лига
Агбонлахор назвал проблемную позицию в «Челси»
06:34 · Англия. Премьер-лига
Юрич - ещё один претендент на роль наставника «Саутгемптона»
06:24 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» лидирует в гонке за звездой японской сборной
Все новости
Рекомендуем