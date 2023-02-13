«Челси» обозначил позицию по будущему Поттера

Владельцы лондонского «Челси» не собираются отправлять в отставку главного тренера команды Грэма Поттера, несмотря на неудачные результаты команды в сезоне-2022/2023.

Как сообщает The Athletic, в стане «пенсионеров» считают 47-летнего наставника одним из лучших тренеров в мировом футболе, а потому не думают о его увольнении. Клуб будет оценивать его работу по итогу нескольких сезонов.

В последнем матче «Челси» на выезде сыграл вничью с «Вест Хэмом» со счетом 1:1. После 22 сыгранных поединков подопечные Поттера занимают лишь девятое место в турнирной таблице АПЛ.