Дайч рассказал о настрое «Эвертона» на матч с «Ливерпулем»

Наставник «Эвертона» Шон Дайч поделился ожиданиями от поединка против «Ливерпуля» в рамках 23-го тура Английской премьер-лиги.

«Эвертон» подходит к матчу в отличном настроении. Успех в матче с «Арсеналом» вселил в нас уверенность. Мы еще способны прибавить. Нужно закрепить эту победу еще одним хорошим результатом. Команда верит в себя, но это нужно проявить действиями на поле», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

Дерби между «Ливерпулем» и «Эвертоном» состоится в понедельник, 13 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.