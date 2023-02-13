«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с футболистом «Интера»

Защитник сборной Нидерландов и миланского «Интера» Дензел Дюмфрис может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Согласно данным журналистов Gazzetta dello Sport, интерес к футболисту проявляет «Манчестер Юнайтед». Стороны уже вступили в переговоры.

Дензел пополнил ряды «нерадзурри» летом 2021 года. В текущем сезоне он принял участие в 25 поединках во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Его контракт с «Интером» рассчитан до 2025 года.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги «красные дьяволы» располагаются на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на пять баллов.