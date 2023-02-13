Игрок «Манчестер Сити» высказался о матче с «Арсеналом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри высказался насчет предстоящего поединка с лондонским «Арсеналом» в следующем туре Английской премьер-лиги.

«Матч против «канониров»? У «Манчестер Сити» есть шанс подняться на вершину турнирной таблицы. Мы должны приехать в Лондон и показать свой класс. Соперник играет на отличном уровне в этом сезоне, но мы тоже показываем хороший футбол. Это будет потрясающий матч», - передает слова испанского хавбека BBC Sport.

Матч «Арсенал» - «Манчестер Сити» состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» в среду, 15 февраля. Перед этой игрой «канониры» опережают «горожан» на три очка.