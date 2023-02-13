Родри высказался о скандале вокруг «Манчестер Сити»

Хавбек «Манчестер Сити» Родри высказался о скандале вокруг команды. Ранее сообщалось, что «горожанам» грозит исключение из Премьер-лиги из-за множественных финансовых нарушений.

«Как влияют на команду проблемы вне футбольного поля? Мы просто общаемся об игре, о матчах. Происходящее за пределами поля игроков не касается», - передает слова испанского футболиста BBC Sport.

В последнем матче чемпионата Англии «Манчестер Сити» отпраздновал домашнюю победу над «Астон Виллой» со счетом 3:1.

После 23 туров подопечные Гвардиолы отстают от лидирующего «Арсенала» на три балла.