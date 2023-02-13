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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг: «МЮ» - единственный клуб в Европе, который играет в четырёх турнирах»

13 Февраля 2023 • 08:47 Комментировать

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий после победного поединка против «Лидса» в рамках 23-го тура Английской премьер-лиги. «Красные дьяволы» отпраздновали победу со счетом 2:0, забив два мяча в концовке встречи.

«Мы в очередной раз продемонстрировали, что являемся командой. «МЮ» - единственный клуб в Европе, который принимает участие в четырех турнирах. Мы задействуем весь состав, каждый игрок вносит свой вклад», - передает слова нидерландского специалиста Utd Plug.

После 23 матчей «Манчестер Юнайтед» набрал 46 баллов и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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