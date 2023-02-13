Срна: «Мудрик будет одним из главных игроков «Челси»

Бывший защитник «Шахтёра» Дарио Срна поделился мнением о перспективах украинского полузащитника Михаила Мудрика в лондонском «Челси».

«Миша там будет один из главных футболистов. Он показал это за 30 минут с «Ливерпулем». Он ещё не готов, не прошёл сбор, но Миша профессионал», - передает слова хорватского функционера ua.tribuna.com.

Мудрик пополнил ряды «пенсионеров» в зимнее трансферное окно, заключив долгосрочный трудовой договор. За переход украинца лондонский топ-клуба заплатил «Шахтёру» 70 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться за счет бонусов до 100 миллионов.