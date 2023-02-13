Агбонлахор назвал проблемную позицию в «Челси»

Экс-нападающий сборной Англии и бирмингемской «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор назвал проблемную позицию в составе лондонского «Челси».

«Этой команде не хватает форварда-убийцы. Вы только представьте, как бы там смотрелись Кейн и Холанн. Как бы они реализовывали моменты.

Кай Хаверц слишком легкий, его постоянно отодвигают от мяча. Он больше подходит на роль десятки, чем девятки», - передает слова Габриэля Talksport.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Хаверц принял участие в 21 поединке, записав на свой счет пять забитых мячей и одну результативную передачу.