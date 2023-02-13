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«Ньюкасл» лидирует в гонке за звездой японской сборной

13 Февраля 2023 • 06:24 Комментировать

Даити Камада, 26-летний японский футболист, ныне выступающий за немецкий «Айнтрахт», попал на радар английского «Ньюкасла» - и это помимо того, что интерес к нему проявляют такие клубы, как «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и даже «Барселона», сообщает CaughtOffside.

Судя по всему, не испытывающий проблем с деньгами с недавних пор «Ньюкасл» готов выложить за Камаду больше, чем другие претенденты на его услуги.

Камада выступает за «Айнтрахт» с 2017 года, в его карьере, помимо японских клубов, были также выступления за бельгийский «Сент-Трюйден». За японскую сборную он выступает с 2019 года, забив уже шесть мячей в ее составе. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Айнтрахт Франкфурт Даити Камада
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