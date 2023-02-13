«Саутгемптон» и «Лидс» пытаются уговорить Гальярдо

Сразу два английских клуба пребывают в поисках нового главного тренера - «Саутгемптон» расстался с Натаном Джонсом, «Лидс» чуть ранее уволил Джесси Марша. Оба клуба сейчас в поиске - и оба вступили в контакт с окружением аргентинского специалиста Марсело Гальярдо, сообщает Football Insider.

Любопытно, что Гальярдо ранее никогда не работал в Европе, хотя успел поиграть во Франции в ходе своей игровой карьеры. В тренерской карьере он работал сперва с «Насьоналем», а затем, в период с 2014 по 2022 год, тренировал аргентинский «Ривер Плейт», добившись больших успехов с клубом, добыв с ним целых десять трофеев - никому из прежних наставников клуба не удавалось добиться столь заметных успехов.