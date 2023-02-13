Гюндоган: «Впереди куда более важный матч»

В матче двадцать третьего тура английского чемпионата Премьер-лиги «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Астон Виллу». Фаворит забил три мяча, на что «Астон Вилла» смогла ответить лишь голом Олли Уоткинса.

События игры прокомментировал Илкай Гюндоган - немецкий полузащитник «Манчестер Сити», выступающий в составе команды с самого появления у ее руля Хосепа Гвардиолы. Он считает, что команде следует думать о следующем матче, ведь это будет поединок с лондонским «Арсеналом»:

- Три очка сегодня - это хорошо, но игра с «Арсеналом» будет совершенно другой. Сойдутся две лучшие команды английского футбола на данный момент, - цитирует слова Гюндогана Sky.