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​Поттер отреагировал на радость фанатов «Челси» после замены Кукурельи

12 Февраля 2023 • 19:31 Комментировать

В субботу «Челси» сыграл вничью с «Вест Хэмом» на выезде – 1:1. Когда по ходу второго тайма главный тренер «пенсионеров» Грэм Поттер решил заменить защитника Марка Кукурелью, фанаты в гостевом секторе принялись аплодировать. Рулевой «Челси» дал комментарий по поводу этой ситуации.

«Я работал в клубе, где Кукурелья играл раньше, и я знаю, что им интересовался ещё один клуб. Это хороший клуб по меркам АПЛ, так что Марк является хорошим игроком. Но даже хорошие игроки иногда переживают трудности. Нам нужно поддерживать Марка. Фанаты имеют право на своё мнение», - сказал Поттер журналистам.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Марк Кукурелья Грэм Поттер
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