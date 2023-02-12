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​Бентанкур пропустит от 6 до 8 месяцев

12 Февраля 2023 • 19:16 Комментировать

Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур травмировался в субботнем матче чемпионата Англии против «Лестера» (поражение 1:4). Уругваец был вынужден покинуть поле уже в средине второго тайма.

Как сообщает El Pais, Родриго Бентанкур получил травму передней крестообразной связки колена. 25-летний футболист долго не будет играть - он пропустит от шести до восьми месяцев.

Таким образом, снова увидеть Родриго Бентанкура на футбольном поле можно будет уже в следующем сезоне.

В 18 матчах сезона 2022/2023 Родриго Бентанкур записал на свой счёт пять голов и два результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Родриго Бентанкур
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