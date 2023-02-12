«Реал» и «Челси» нацелились на игрока из Южной Америки

Талантливый эквадорский полузащитник Кендри Паес, правами на которого владеет «Индепендьенте дель Валье», имеет вариант трудоустройства в европейском футболе, рапортуют журналисты Defenca Central.

В подписании южноамериканского вундеркинда заинтересован мадридский «Реал». Также заполучить игрока хочет лондонский «Челси», который предложил за него 16 миллионов евро. Однако это предложение было отклонено руководством эквадорского клуба.

В нынешнем сезоне полузащитник выступает за молодежную команду «Индепендьенте». Стоит отметить, что Паес считается одним из самых талантливых футболистов Южной Америки.