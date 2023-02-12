​Малуда: «Абрамович сделал «Челси» сексуальным»

Известный в прошлом футболист Флоран Малуда высказался о лучших владельцах клубов, с которыми он пересекался в карьере. Малуда выделил Романа Абрамовича, который ранее владел «Челси», а также Жана-Мишеля Оля из «Лиона».

«Абрамович сделал «Челси» сексуальным, привлекательным. Это настоящие примеры владельцев клубов. Мне посчастливилось поиграть в их клубах», - высказался Малуда, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Роман Абрамович покупал «Челси» в 2003 году. В прошлом году российский бизнесмен продал лондонский клуб. Сейчас им владеет консорциум во главе с американцем Тоддом Бёли.

Отметим, что сейчас «Челси» занимает лишь девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.