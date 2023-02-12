​Глава судей в Англии связался с «Арсеналом» и «Брайтоном»», чтобы объяснить ошибки

В субботу «Арсенал» и «Брентфорд» проводили календарный матч Английской премьер-лиги и завершили его вничью со счётом 1:1. Гол «пчёл» был засчитан ошибочно – при анализе момента по отдельным эпизодам ВАР (Ли Мэйсон) не провёл офсайдные линии в нужной ситуации.

Ховард Уэбб, который возглавляет судейский корпус АПЛ, связался с «Арсеналом» для объяснения ситуации. Об этом в воскресенье в Англии сообщили официально.

Также Ховард Уэбб связывался с «Брайтоном», которому тоже «досталось» из-за ошибочных судейских решений. «Чайки», напомним, набрали очко в гостях у «Кристал Пэлас» - 1:1.