«Ливерпуль» продаст Салаха - форварда хотят три суперклуба

Египетский форвард Мохамед Салах может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом рапортует Tribal Football.

Боссы мерсисайдского топ-клуба решили продать 30-летнего форварда, поскольку тот серьезно сдал после подписания нового трудового соглашения. Среди потенциальных покупателей Салаха называются мадридский «Реал», мюнхенская «Бавария» и французский «ПСЖ».

Контракт Мохамеда с английским топ-клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне АПЛ Салах забил семь голов и сделал четыре ассиста в 20 матчах.

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