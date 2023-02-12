Тен Хаг: «Рэшфорд должен забить 35 голов за сезон»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о результативной игре форварда Маркуса Рэшфорда в текущем сезоне.

«Рэшфорд оказывает большое влияние на игру команды. В начале сезона я задавался вопросом, сможет ли он забить 20 голов. Маркус уже достиг этой отметки, теперь нужно думать о большем. Он должен бросить вызов самому себе и забить 30 или 35 мячей за сезон», - передает слова нидерландского специалиста портал Goal.com.

В сезоне-2022/2023 Рэшфорд принял участие в 33 матчах за «красных дьяволов», в которых отметился 20 забитыми мячами и восемью голевыми передачами.