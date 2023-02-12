В воскресенье «Саутгемптон» объявил об отставке Натана Джонса с должности главного тренера по причине неудовлетворительных результатов. Теперь южане ищут нового рулевого для команды. Как сообщает Ireland-live, получить эту работу могут Стивен Джеррард, Джесси Марш или Нуну Эшпириту Санту.

Стивен Джеррард и Джесси Марш сейчас не имеют работы. Первого уволили из «Астон Виллы» в октябре, а второго – из «Лидса» совсем недавно. Что до Нуну Эшпириту Санту, то он тренирует «Аль-Иттихад» в Саудовской Аравии. Ранее в АПЛ португалец тренировал «Вулверхэмптон» и «Тоттенхэм».

На текущий момент «Саутгемптон» занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.