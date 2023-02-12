Вингер Михаил Мудрик побывал в расположении «Шахтёра», где попрощался с теперь уже бывшими одноклубниками. Николай Матвиенко в шутку спросил у Мудрика, нужен ли «Челси» левый защитник вместо Марка Кукурельи.

«Нужен!» - сказал Мудрик, после чего попросил не выкладывать видео в социальные сети. И всё же видео появилось – его показал в частности телеграм-канал «Первый спорт».

Видео выставляет Михаила Мудрика в негативном свете, ведь он только перешёл в «Челси» и пока мало что показал на поле. Накануне в Англии обсуждали ужасную статистику украинского вингера по итогам дерби против «Вест Хэма» (ничья 1:1).