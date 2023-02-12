«Челси» запланировал новый трансфер на лето

Страж ворот «Брентфорда» Давид Райя может продолжить карьеру в английском топ-клубе. Согласно информации журналистов The Telegraph, интерес к 27-летнему футболисту проявляет лондонский «Челси».

«Пенсионеры» планируют оформить переход голкипера в летнее трансферное окно. Конкурентами «синих» в споре за Давида считаются лондонский «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Райя связан контрактными обязательствами с «Брентфордом» до лета следующего года. Клуб предлагал ему новый договор, на что получил отказ.

В сезоне-2022/2023 вратарь сыграл 22 поединка во всех турнирах и пропустил 30 мячей.