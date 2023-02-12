«ПСЖ» может усилиться нападающим «Челси»

Габонский центрфорвард Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть лондонский «Челси» и переехать во французский чемпионат. Согласно информации журналистов Sport.es, заинтересованность в услугах 33-летнего африканца проявляет столичный «ПСЖ».

Также у нападающего есть вариант продолжения карьеры в МЛС, однако он предпочитает остаться в Европе. Обамеянг намерен либо продолжить бороться за место в составе «Челси», либо перейти в другой топ-клуб.

В текущем сезоне нападающий принял участие в 17 поединках за «пенсионеров», в которых отметился тремя забитыми мячами и одним голевым пасом.