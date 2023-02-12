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​Гакпо: Когда я услышал об интересе «Ливерпуля», то уже не думал о «Челси»

12 Февраля 2023 • 15:50 Комментировать

В начале зимнего трансферного окна нападающий Коди Гакпо перебрался из ПСВ в «Ливерпуль». 23-летний нидерландец сказал, что его не интересовали другие варианты после звонка с «Энфилда».

«Когда в декабре я услышал об интересе со стороны «Ливерпуля», я не думал ни о чём другом. Возможно, был интерес и со стороны «Челси», но к тому моменту я уже принял решение», - слова Гакпо приводит в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Daily Mail.

За «Ливерпуль Коди Гакпо провёл шесть матчей. Результативными действиями в Англии нападающий пока что не отмечался.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Коди Гакпо
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