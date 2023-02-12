​«Ливерпуль» включился в гонку за Осимхеном

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен находится на радаре многих европейских грандов. Всё идёт к тому, что летом на трансферном рынке разгорится серьёзная борьба за подписание 24-летнего нигерийца.

Как стало известно Fichajes, в гонку за Виктором Осимхеном включился «Ливерпуль». Мерсисайдский клуб тоже хочет усилить свою атакующую линию этим футболистом.

Ранее пресса связывала с Виктором Осимхеном «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», «Реал» и «ПСЖ».

Виктор Осимхен оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 70 миллионов евро. Действующий контракт форварда с «Наполи» рассчитан до средины 2025 года.