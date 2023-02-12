​Фирмино может продолжить карьеру в «Реале»

Нападающий Роберто Фирмино по завершению нынешнего сезона может сменить «Ливерпуль» на «Реал». Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в мадридском клубе видят в бразильце замену для Карима Бензема.

Роберто Фирмино до сих пор не продлил контракт с «Ливерпулем», а действующий договор истекает уже ближайшим летом. Таким образом, «Реал» может подписать 31-летнего бразильца бесплатно.

За «Ливерпуль» Роберто Фирмино играет с лета 2015 года после перехода из «Хоффенхайма». С тех пор нападающий провёл за «красных» 348 матчей, в которых забил 107 голов и отдал 78 результативных передач на партнёров.