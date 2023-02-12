В отношении «Манчестер Сити» было начато расследование на предмет возможных финансовых нарушений. В списке, опубликованном Премьер-лигой в начале недели, фигурирует более 100 различных эпизодов. Если «Манчестер Сити» накажут – а «горожанам» угрожают даже такие меры, как вычет очков или исключение из АПЛ – то в клубе может начаться хаос. Этим может воспользоваться «Барселона», о чём рассказывает Fichajes.

Так, «Барселона» может предпринять попытку вернуть на тренерский мостик Хосепа Гвардиолу, если Хави не оправдает ожиданий. Кроме того, каталонцы могут попробовать подписать полузащитника Родри Эрнандеса и нападающего Хулиана Альвареса.

Ранее сообщалось, что расследование в отношении «Манчестер Сити» может затянуться на годы.