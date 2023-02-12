Журналист Морган продолжает травить украинца Мудрика

Британский журналист Пирс Морган, который стал популярен благодаря скандальному интервью с экс-нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, в очередной раз «уколол» дорогостоящего новичка лондонского «Челси» Михаила Мудрика.

«В данный момент можно заявить, что Троссар вместо Мудрика - лучшее решение в истории футбола», - оставил сообщение журналист в социальных сетях.

Трансфер Мудрика обошелся «Челси» в 70 миллионов евро. За счет бонусов сумма сделки может возрасти до 100 млн. В трех матчах за «пенсионеров» украинец не отметился голевыми действиями.

Троссар перешел в «Арсенал» за 24 миллиона. В трех играх бельгиец забил один гол.

Журналист Морган высмеял Мудрика