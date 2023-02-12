«Ливерпуль» нашёл нового вратаря

«Ливерпуль» подыскивает нового голкипера в связи с назревающим уходом из клуба Куивина Келлехера. Резервист Алиссона Бекера собирается сменить команду по завершении сезона-2022/2023.

По данным Tribal Football, в сферу интересов мерсисайдского гранда попал страж ворот бельгийского «Андерлехта» Барт Вербругген. В нынешнем сезоне 20-летний голкипер сыграл восемь матчей за брюссельский коллектив, в которых пропустил девять мячей. В четырех играх он отстоял на ноль.

Подопечные Юргена Клоппа провально выступают в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги. После 20 проведенных матчей «Ливерпуль» занимает лишь десятое место в таблице.