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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» нашёл нового вратаря

12 Февраля 2023 • 12:51 Комментировать

«Ливерпуль» подыскивает нового голкипера в связи с назревающим уходом из клуба Куивина Келлехера. Резервист Алиссона Бекера собирается сменить команду по завершении сезона-2022/2023.

По данным Tribal Football, в сферу интересов мерсисайдского гранда попал страж ворот бельгийского «Андерлехта» Барт Вербругген. В нынешнем сезоне 20-летний голкипер сыграл восемь матчей за брюссельский коллектив, в которых пропустил девять мячей. В четырех играх он отстоял на ноль.

Подопечные Юргена Клоппа провально выступают в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги. После 20 проведенных матчей «Ливерпуль» занимает лишь десятое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Трансферы футбола - зима 2023 Барт Вербругген
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