«Ливерпуль» готов купить новых игроков Клоппу

В «Ливерпуле» по-прежнему доверяют главному тренеру команды Юргену Клоппу, несмотря на неудачное выступление команды в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

Как стало известно журналистам портала Goal.com, руководство готово оказать всяческую поддержку немецкому специалисту в летнее трансферное окно. «Красные» готовы купить новых игроков, которых захочет подписать Клопп. Основными целями Юргена являются полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем и хавбек «Вулверхэмптона» Матеуш Нуньеш.

Немец занимает пост главного тренера «Ливерпуля» с октября 2015 года. Его контракт с «красными» рассчитан до середины 2026 года.