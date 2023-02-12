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«Ливерпуль» ведёт переговоры с полузащитником «Челси»

12 Февраля 2023 • 12:31 Комментировать

Полузащитник лондонского «Челси» Мэйсон Маунт может продолжить карьеру в составе другого представителя Английской премьер-лиги. По сообщениям портала Goal.com, в переходе 24-летнего исполнителя заинтересован «Ливерпуль».

Источник отмечает, что руководство мерсисайдского топ-клуба провело переговоры с игроком на предмет летнего трансфера. «Челси» может продать Мэйсона, поскольку так и не смог договориться с ним о продлении сотрудничества.

Маунт защищает цвета «Челси» с июля 2019 года. Его трудовое соглашение с «пенсионерами» рассчитано до окончания сезона-2023/2024. Трансферная стоимость игрока оценивается в 75 миллионов евро.

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Челси Ливерпуль Мэйсон Маунт трансферы футбола - лето 2023
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