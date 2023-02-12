Клопп — о кризисе «Ливерпуля»: «Если вы хотите критиковать, то критикуйте меня, а не других людей»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал неудачные результаты команды в последних матчах.

«Я не доволен нашим положением, но то, как вы выходите из трудной ситуации, демонстрирует, каким вы будете после этого кризиса. Вся ответственность лежит на мне, поэтому если вы хотите критиковать, то критикуйте меня, а не других людей», — цитирует Клоппа Sky Sports.

«Ливерпуль» идет на десятой строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 29 очков за 20 игр. Стоит отметить, что подопечные Клоппа в последних четырех матчах АПЛ потерпели три поражения и один раз сыграли вничью.