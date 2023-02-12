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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп — о кризисе «Ливерпуля»: «Если вы хотите критиковать, то критикуйте меня, а не других людей»

12 Февраля 2023 • 11:21 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Эвертон
1 1.52 X 4.30 2 6.10
13.02 23:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал неудачные результаты команды в последних матчах.

«Я не доволен нашим положением, но то, как вы выходите из трудной ситуации, демонстрирует, каким вы будете после этого кризиса. Вся ответственность лежит на мне, поэтому если вы хотите критиковать, то критикуйте меня, а не других людей», — цитирует Клоппа Sky Sports.

«Ливерпуль» идет на десятой строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 29 очков за 20 игр. Стоит отметить, что подопечные Клоппа в последних четырех матчах АПЛ потерпели три поражения и один раз сыграли вничью.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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ЛИВЕРПУЛЬ ЭВЕРТОН
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Комментарии (1)
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ColFor
12 Февраля 2023 в 12:12
Это конец Ливера, пора дать Джерарду дать порулить. Теперь он должен подскользнуться в качестве тренера.
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