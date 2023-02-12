Гакпо рассказал о сорвавшемся трансфере в «Манчестер Юнайтед»

Нидерландский форвард «Ливерпуля» Коди Гакпо рассказал о сорвавшемся переходе в «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года.

«Летом я много общался с ван Нистелроем о переходе в «Юнайтед». Тогда мне казалось, что сделка очень близка. Однако в январе ситуация изменилась. Тренер хотел, чтобы я перешел в большой клуб. Думаю, я добился этого, оказавшись на «Энфилде», - цитирует футболиста Mirror.

Гакпо пополнил ряды «Ливерпуля» в декабре прошлого года, заключив трудовое соглашение на шесть лет. Коди провел за мерсисайдцев шесть поединков, в которых не отметился результативными действиями.