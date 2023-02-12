Тен Хаг высказался о возвращении Санчо

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался относительно восстановления полузащитника Джедона Санчо.

«Санчо некоторое время находился вне команды. Думаю, это было правильным решением. Он много трудился над собой и теперь вернулся. Он возвращается в состав основной команды. Это будет происходить плавно – шаг за шагом. Пока Джедон выходит со скамейки запасных. Надеюсь, он продолжит делать следующие шаги», - передает слова нидерландского специалиста Sky Sports.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии 22-летний вингер провел 11 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.