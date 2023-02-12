Кесси недавно отказал «Тоттенхэму»

В январе у игрока каталонской «Барселоны» Франка Кесси было предложение от лондонского «Тоттенхэма», однако 26-летний полузащитник отказал команде Антонио Конте. Об этом сообщает Sport in Spanish.

Кесси более расположен к чемпионатам из южной части Европы, с более подходящей для комфортной жизни погодой, и свои надежды связывает с возможным возвращением в хорошо знакомый ему чемпионат Италии. Ранее он выступал там в составе «Аталанты», а затем и «Милана», с которым даже стал чемпионом страны в прошлом году.

Теперь, по слухам, его услугами интересуется другой миланский клуб - «Интер».