Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гакпо: «Ван Дейк рассказал мне, насколько важно дерби с «Эвертоном»

12 Февраля 2023 • 02:02 Комментировать
Ливерпуль
...
Эвертон
1 1.50 X 4.30 2 6.20
13.02 23:00

Вингер «Ливерпуля» Коди Гакпо дал интервью в преддверии матча против «Эвертона».

Мерсисайдское дерби состоится на «Энфилде» 13 февраля в 23:00 по московскому времени.

«Виргил [ван Дейк] рассказал мне, насколько важно это дерби, какая это напряжённая битва. Он также сказал, что именно в матче с «Эвертоном» забил свой первый гол за «Ливерпуль» – и теперь я надеюсь, что смогу сделать то же самое», – цитирует Mirror 23-летнего нидерландца.

«Ливерпуль» подписал Коди Гакпо в январе, заплатив за него ПСВ более 40 млн евро. Футболист провёл за команду Юргена Клоппа шесть матчей, но пока не отметился результативными действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Эвертон Виргил Ван Дейк Коди Гакпо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ ЭВЕРТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Борнмут Борнмут
Ньюкасл Ньюкасл
1
1
6.40 3.95 1.57
Видео
12.02.23 в 17:00
Лидс Лидс
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
4.30 3.90 1.82
Видео
12.02.23 в 19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Астон Вилла Астон Вилла
1.27 6.20 11.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Февраля
02:02 · Англия. Премьер-лига
Гакпо: «Ван Дейк рассказал мне, насколько важно дерби с «Эвертоном»
01:52 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Не знаю, виноват ли «Манчестер Сити» в том, что Джеррард поскользнулся в 2014 году»
00:52 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» установил новый клубный рекорд
00:38 · Англия. Премьер-лига
Триппьер: «Это очко может оказаться важным в конце сезона»
00:29 · Англия. Премьер-лига
Хау: «Справедливый результат»
00:18 · Англия. Премьер-лига
Клопп объяснил спад Салаха
00:17 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Борнмута»: «Мы заслуживали победу»
11 Февраля
23:57 · Англия. Премьер-лига
Дион Даблин: «Кейн столь же хорош, как Алан Ширер»
23:45 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» определился с ценой Матипа, который может быть продан летом
23:44 · Англия. Премьер-лига
Автор гола «Вест Хэма»: «Счастлив, это мой первый гол в АПЛ»
23:37 · Англия. Премьер-лига
Киоун: «Кейн забьёт 300 голов и превзойдёт Ширера»
23:37 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд продлит контракт с «МЮ» слухи
23:27 · Англия. Премьер-лига
​Мойес: «Мы неудачно начали матч»
23:18 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» готовятся к расставанию с Маунтом
23:09 · Англия. Премьер-лига
Кейн готов отказать «Баварии» и «Реалу» слухи
Все новости
Рекомендуем