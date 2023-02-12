Гакпо: «Ван Дейк рассказал мне, насколько важно дерби с «Эвертоном»

Вингер «Ливерпуля» Коди Гакпо дал интервью в преддверии матча против «Эвертона».

Мерсисайдское дерби состоится на «Энфилде» 13 февраля в 23:00 по московскому времени.

«Виргил [ван Дейк] рассказал мне, насколько важно это дерби, какая это напряжённая битва. Он также сказал, что именно в матче с «Эвертоном» забил свой первый гол за «Ливерпуль» – и теперь я надеюсь, что смогу сделать то же самое», – цитирует Mirror 23-летнего нидерландца.

«Ливерпуль» подписал Коди Гакпо в январе, заплатив за него ПСВ более 40 млн евро. Футболист провёл за команду Юргена Клоппа шесть матчей, но пока не отметился результативными действиями.