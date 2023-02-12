«Ньюкасл» установил новый клубный рекорд

В матче двадцать третьего тура английского чемпионата Премьер-лиги «Ньюкасл» не сумел переиграть в домашнем матче «Борнмут». Тем не менее, это был уже семнадцатый матч кряду для «Ньюкасла», в котором команда Эдди Хау не проигрывает в рамках чемпионата Англии - и это является новым рекордом клуба, ранее наивысшее достижение равнялось шестнадцати матчам.

В следующем туре «Ньюкаслу» предстоит сразиться с «Ливерпулем», это случится в следующую субботу, восемнадцатого февраля. Сейчас команда Эдди Хау занимает четвертое место в турнирной таблице английского чемпионата.