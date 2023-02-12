Клопп объяснил спад Салаха

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями относительно кризиса нападающего Мохамеда Салаха.

В последних пяти матчах Английской премьер-лиги египтянин не отметился ни одним результативным действием. Последний гол 30-летнего форварда в рамках чемпионата состоялся ещё в прошлом году – 26 декабря в матче против «Астон Виллы».

«Мо Салах – всё тот же игрок, что и раньше. У футболистов случаются подъёмы и спады. Он стабильно выступал на выдающемся уровне, забивая невероятное количество голов. Это работало с Садио Мане, Бобби Фирмино и Луисом Диасом – все трое сейчас отсутствуют. Могу сказать, что текущая форма Салаха никак не связана с Дарвином Нуньесом», – цитирует Sky Клоппа.