Дион Даблин: «Кейн столь же хорош, как Алан Ширер»

Еще один бывший футболист, ставящий Гарри Кейна в один ряд с абсолютным рекордсменом английской Премьер-лиги Аланом Ширером - это Дион Даблин. Ранее в схожем духе высказался Мартин Киоун, бывший защитник лондонского «Арсенала». Сейчас ему вторит Даблин, на заре АПЛ поигравший за «Манчестер Юнайтед» и даже привлекавшийся к выступлениям за сборную Англии.

- Кейн все делает очень естественно. Как и Алан Ширер. Он будет сражаться за рекорд АПЛ. Он выступает в своей собственной лиге. У него есть еще несколько лет на пике, - считает Даблин, слова которого цитирует BBC Sport.