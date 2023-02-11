«Ливерпуль» определился с ценой Матипа, который может быть продан летом

Центральный защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип, вероятно, сменит клубную прописку по окончании сезона.

Слухи о возможном уходе камерунца появились в начале месяца. Мерсисайдцы планируют обновить состав в летнее трансферное окно, и 31-летний игрок может быть выставлен на продажу. Как теперь сообщает издание Football Insider, «Ливерпуль» согласится отпустить центрбека, если за него будет предложено около 17 млн евро.

В текущей кампании Жоэль Матип появился на поле в 15 поединках команды Юргена Клоппа, отметившись одним забитым мячом. Контракт футболиста рассчитан до июня 2024 года.