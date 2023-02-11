Киоун: «Кейн забьёт 300 голов и превзойдёт Ширера»

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Мартин Киоун считает, что Гарри Кейн станет тем человеком, который побьет рекорд Алана Ширера по количеству голов в АПЛ - сейчас он равняется 260, Кейн между делом пошел на третью сотню.

- Пусть Кейн не выигрывает трофеи, но он сам себе создает трофеи, в частности, если забьет больше всего голов в истории АПЛ. Я восхищаюсь его решением остаться в клубе. Он - человек одного клуба. Думаю, что к завершению его карьеры мы перестанем так часто упоминать Алана Ширера, потому что Кейн забьет 300 голов и побьет его рекорд, - цитирует слова Кейна BBC Sport.