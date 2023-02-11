Стив Купер: «Мы слишком боялись «Фулхэм»

В матче двадцать третьего тура английского чемпионата Премьер-лиги «Фулхэм» вернулся на победный путь, забив два безответных мяча «лесникам» из «Ноттингем Форест». Игру прокомментировал наставник гостей Стив Купер, который считает, что его игроки стушевались перед «Фулхэмом».

- Разочаровывающий результат, мы слишком неуверенно и боязливо играли в первом тайме. «Фулхэм», конечно, был лучше, но мои игроки слишком испугались его. Второй тайм был лучше, и я даже был уверен, что мы забьем, а может, и счет сравняем. В общем, подарили «Фулхэму» результат, - цитирует слова Купера BBC Sport.