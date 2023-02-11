Алиссон: «Иногда «Ливерпуль» показывает хорошую игру, но для уверенности нужны победы»

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер признаёт, что команда потеряла уверенность из-за неудачных результатов в текущем сезоне.

На счету команды Юргена Клоппа всего восемь побед в 20 матчах Премьер-лиги в нынешнем сезоне. На данный момент «красные» располагаются лишь на десятой строчке в турнирной таблице.

«Прямо сейчас нам не хватает уверенности, которая достигается посредством побед в матчах. Временами мы показываем хорошую игру, но это не даёт уверенности, если не приносит результата. Нужно понимать, что в футболе всё очень быстро меняется», – приводит Anfield Watch слова бразильского вратаря.