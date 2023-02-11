Марку Силва: «Пора было побеждать»

В матче двадцать третьего тура английского чемпионата Премьер-лиги «Фулхэм» вернулся на победный путь, забив два безответных мяча «лесникам» из «Ноттингем Форест». Игру прокомментировал наставник клуба Марку Силва, который доволен тем, что удалось выиграть после трех не очень удачных матчей.

- Даже в трех последних матчах, в которых нам не удалось выиграть, дела на самом деле шли хорошо. Просто не повезло, в матчах с «Ньюкаслом» и «Тоттенхэмом». Понимали, что победа - лишь дело времени. В первый час игры мы были много лучше, но «Форест», надо отдать ему должное, старался остаться в игре, - цитирует слова Силвы BBC Sport.