​АПЛ выделила 1 миллион фунтов на помощь Турции и Сирии после землетрясений

Турция и Сирия недавно перенесли несколько разрушительных землетрясений. Число погибших перевалило за 23 тысячи, и спасательные операции ещё продолжаются.

Английская премьер-лига посредством своего официального сайта объявила о выделении 1 миллиона фунтов на помощь Турции и Сирии. АПЛ направит эти деньги Комитету по чрезвычайным ситуациям с просьбой передать их на доставку гуманитарной помощи нуждающимся.

Стоит добавить, что на матчи двадцать третьего тура Премьер-лиги Англии футболисты выходят на поле в траурных повязках в память о жертвах землетрясений.