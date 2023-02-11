​«Арсенал» впервые за 13 месяцев не выиграл домашний матч АПЛ, в котором открыл счёт

В субботу «Арсенал» огорчил армию своих болельщиков. Команда Микеля Артеты не смогла обыграть «Брентфорд» на поле родного стадиона «Эмирейтс». Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

Как сообщают специалисты из Opta, «Арсенал» не выиграл домашний матч Премьер-лиги, в котором повёл в счёте, впервые с 1 января 2022 года. Тогда «канониры» первыми забили «Манчестер Сити», но проиграли 1:2.

На протяжении тринадцати месяцев «Арсенал» выигрывал все 10 домашних матчей Премьер-лиги, в которых открывал счёт.

В среду, 15 февраля, «Арсенал» будет принимать «Манчестер Сити».