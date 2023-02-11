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У Гринвуда не будет проблем с трудоустройством в случае ухода из «Манчестер Юнайтед»

11 Февраля 2023 • 20:28 Комментировать

С Мэйсона Гринвуда сняли обвинения в попытке изнасилования и нападении, но форвард ещё не вернулся в состав «Манчестер Юнайтед». Клуб теперь проводит собственное разбирательство. Есть вероятность, что Гринвуду придётся уйти, ведь некоторые представители «красных дьяволов» считают его токсичным.

По данным The Sun, в случае ухода из «Манчестер Юнайтед» у Мэйсона Гринвуда не будет проблем с трудоустройством. У 21-летнего футболиста будут варианты не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, в Китае и США.

За первую команду «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд провёл 129 матчей, в которых он забил 35 голов и отдал 12 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд
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