У Гринвуда не будет проблем с трудоустройством в случае ухода из «Манчестер Юнайтед»

С Мэйсона Гринвуда сняли обвинения в попытке изнасилования и нападении, но форвард ещё не вернулся в состав «Манчестер Юнайтед». Клуб теперь проводит собственное разбирательство. Есть вероятность, что Гринвуду придётся уйти, ведь некоторые представители «красных дьяволов» считают его токсичным.

По данным The Sun, в случае ухода из «Манчестер Юнайтед» у Мэйсона Гринвуда не будет проблем с трудоустройством. У 21-летнего футболиста будут варианты не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, в Китае и США.

За первую команду «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд провёл 129 матчей, в которых он забил 35 голов и отдал 12 голевых передач.